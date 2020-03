Turkije haalt studenten terug uit het buitenland

Er zijn al duizenden Turken onder quarantaine geplaatst, nadat ze waren teruggekeerd van pelgrimsreizen naar Saoedi-Arabië. In dat land zijn woensdag extra maatregelen genomen tegen de verspreiding van het virus. Niemand mag meer de steden Mekka, Medina en Riyad in of uit. Elders mogen de Saoedi's niet meer naar een andere provincie gaan. Het land heeft een strenge lockdown afgekondigd.In Turkije zijn inmiddels 44 mensen aan de gevolgen van het nieuwe virus bezweken. Volgens de officiële cijfers zijn er 1872 besmettingen vastgesteld. Het is niet bekendgemaakt waar dat is gedaan. Een vereniging van artsen heeft geklaagd dat de gezondheidszorg slecht is voorbereid en dat de regering meer inzicht moet geven. De hoofdstad Ankara heeft maatregelen ingevoerd die het openbare leven beperken. Zo zijn onder meer scholen en cafés gesloten.