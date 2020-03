In Chinese coronabrandhaard begint terugkeer naar normale leven

In de Chinese regio waar de uitbraak van het coronavirus begon, proberen de inwoners het normale leven te hervatten.

Alle reisbeperkingen in de provincie Hubei zijn opgeheven, behalve in de hoofdstad Wuhan. Daar gelden de restricties nog tot 8 april. De autoriteiten besloten de maatregelen te versoepelen nadat in Hubei geen enkele nieuwe besmetting meer was vastgesteld. Twee maanden zat de provincie met haar rond 60 miljoen inwoners op slot. Arbeiders worden ertoe opgeroepen weer te gaan werken. Toeristische attracties gaan weer open.De inwoners van Wuhan moeten nog tot 8 april in quarantaine blijven, omdat de stad het epicentrum is van de uitbraak. De heropening van de stad wordt beschouwd als mijlpaal in de strijd tegen het virus.Volgens de Chinese autoriteiten vormen alleen nog mensen die naar China komen, bijvoorbeeld terugkerende studenten, een besmettingsgevaar. Tot nu toe zijn ruim 81.000 infecties en 3300 coronadoden geteld.