De gezondheidsautoriteiten van de Spaanse enclave Melilla melden vandaag de eerste dode als gevolg van het longvirus COVID-19

Het gaat om een 42-jarige vrouw die sinds haar diagnose op de Intensive Care unit van het Comarcal-ziekenhuis ligt. De moeder van vier kampte met acute luchtweginfecties.





In Melilla zijn in totaal 28 mensen besmet met het coronavirus, van wie er 7 onder medisch toezicht staan in het Comarcal-ziekenhuis.

