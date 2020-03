Haagse Markt per direct gesloten wegens coronavirus

De Haagse Markt is per direct dicht, vanaf 15.00 uur woensdagmiddag. De gemeente heeft de markt gesloten vanwege het gevaar dat het coronavirus zich verspreidt onder bezoekers en kooplui.

Mogelijk kan de markt vrijdag beperkt opengaan voor kraampjes waar voedsel wordt verkocht, "met beperkte toegang en strakke handhaving". De Haagse Markt is de grootste onoverdekte warenmarkt in Nederland.





De markt mocht de afgelopen dagen openblijven, omdat veel mensen er hun dagelijkse boodschappen deden. "Het leek dat mensen zich afgelopen dagen beter aan de richtlijnen hielden, maar vandaag hield het winkelend publiek te vaak geen 1,5 meter afstand", liet de gemeente weten.





Voorzitter Henk Achterhuis van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel zegt in een reactie begrip te hebben voor het besluit de Haagse markt te sluiten. "Het is heel erg jammer, maar er is veel publiek en als bezoekers zich niet houden aan de regels om anderhalve meter afstand in acht te nemen, dan heeft een burgemeester geen andere keus", zegt Achterhuis. "De Haagse marktondernemers moeten nu als de bliksem een plan van aanpak maken en de burgemeester overtuigen zodat de markt weer op een verantwoorde manier open kan."





Gesloten

In meer gemeenten zijn markten gesloten wegens coronamaatregelen, onder meer in Dordrecht en Rotterdam. Een kort geding van de branchevereniging tegen de gemeente Dordrecht om de markt open te houden liep op niets uit, omdat de gemeente zich beroept op een noodverordening. Toch zijn er ook markten die aanvankelijk gesloten waren en mogelijk weer open gaan, zegt Achterhuis. "In Enschede mogen we morgen voor 10.00 uur een plan van aanpak indienen. Als dat plan wordt goedgekeurd, mag de markt in Enschede zaterdag weer open", zegt de voorzitter.





In Amsterdam en Utrecht zijn de markten nog open onder strikte voorwaarden. "Bij het niet-naleven van deze voorwaarden kan een markt gesloten worden", zegt een woordvoerster van de gemeente Amsterdam. Onder meer moeten marktkramen verspreid worden opgesteld. Als daar te weinig ruimte voor is, mogen alleen kramen met etenswaren openblijven. In Amsterdam zijn nog geen overtredingen geconstateerd, meldt de gemeente.





Ook in Utrecht gaat het volgens de gemeente goed. Daar zijn alleen nog kramen met etenswaren toegestaan op de markten, al mogen marktbezoekers er niet ter plekke eten. De Utrechtse bloemenmarkten en de lapjesmarkt zijn gesloten. "Achteraf zijn marktkooplui blij dat de gemeente de markten open konden houden, het is toch hun broodwinning", zegt een woordvoerster van de gemeente Utrecht. "We handhaven de regels en het gaat best goed. We zien dat mensen niet meer een dagje markt doen, maar hun eten gaan halen en direct weer naar huis gaan."





