RIVM heeft antimalaria-middel gekocht tegen coronavirus

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft uit voorzorg het malaria-medicijn Chloroquine ingekocht om het coronavirus te bestrijden.





Ook in andere landen wordt Chloroquine ingezet tegen het longvirus COVID-19. Het Marokkaanse Ministerie ging eerder al over tot de aankoop van het antimalaria-medicijn Nivaquine van het Franse bedrijf Sanofi. Het medicijn wordt gefabriceerd in Casablanca en bevat de werkzame stof Chloroquine.

© ANP 2020

Een woordvoerster van het RIVM bevestigt een bericht hierover van De Telegraaf. Chloroquine is een medicijn tegen malaria. Van chloroquine is nog niet wetenschappelijk bewezen dat het werkt tegen de ziekte Covid-19, die door het coronavirus wordt veroorzaakt. "Er loopt momenteel nog onderzoek naar de werkzaamheid van chloroquine tegen Covid-19. Mocht het middel effectief blijken te zijn tegen Covid-19 en in de toekomst niet meer op de markt beschikbaar zijn, dan kan het RIVM met de ingekochte chloroquine ziekenhuizen bevoorraden", zegt de woordvoerster.Het middel is gewoon op de markt verkrijgbaar, zegt ze. Hoeveel chloroquine het RIVM heeft ingeslagen, kan de woordvoerster niet zeggen.