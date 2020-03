Marokkaanse horeca biedt gratis maaltijden en onderdak aan zorgpersoneel

In Marokko zijn verschillende initiatieven gelanceerd om zorgpersoneel bij te staan

Ook in Marokko kunnen artsen en verpleegkundigen tijdens de coronacrisis rekenen op veel steun en solidariteit van het Marokkaanse volk en het bedrijfsleven. Na het initiatief van restaurantketen FOD (Food On Demand) om gratis maaltijden te bezorgen bij ziekenhuizen en klinieken in Marrakech en Casablanca, zijn ook andere bedrijven begonnen zorgpersoneel te ontlasten.





Mfadel Group (Ibis en Novotel) in Mohammedia kondigde dinsdag aan dat zorgpersoneel gratis kan verblijven in het Ibis-hotel in Mohammedia.









Ook het Rio Appart-hotel in Tanger heeft 25 kamers beschikbaar gesteld voor zorgpersoneel. Hotelier Hamid Achirif meldt tegen persbureau Maghreb Arab Press (MAP) dat momenteel 18 artsen en verpleegkundigen gebruik maken van de gratis accommodatie. Organ Maroc heeft 60 kamers beschikbaar voor de medische staf van het Universitair Ziekenhuis in Casablanca.





La Buvette du Maroc bezorgt broodjes en maaltijden aan medisch personeel. Les Eaux Minéraux d'Oulmès zorgt voor gratis mineraalwater. Sidi Ali levert wekelijks kosteloos één miljoen flesjes water aan openbare ziekenhuizen in Marokko, voor artsen en patiënten.

Hulp komt niet alleen in de vorm van accommodatie of voeding. Een groep psychologen en psychiaters uit alle steden van Marokko hebben vorige week een crisiscel opgezet om zorgpersoneel kosteloos mentaal te ondersteunen.

© MAROKKO.NL 2020