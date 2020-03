buitenland 25 mrt 18:28

In de afgelopen 24 uur zijn in Marokko 55 nieuwe besmettingen bevestigd. Het totaal aantal infecties is daarmee opgelopen tot 225.

Dat meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid dinsdagavond. Volgens het ministerie is maandag nog een patiënt overleden.



Het zesde dodelijke slachtoffer is een 65-jarige in Spanje woonachtige Marokkaan uit Meknes. Daarmee is het totaal aantal coronadoden in Marokko opgelopen tot zes.