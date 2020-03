Bossche coronahoester 10 weken de gevangenis in

De 28-jarige Bosschenaar Walter K. heeft woensdag van de politierechter in Den Bosch tien weken cel gekregen, waarvan twee voorwaardelijk.

K. hoestte mensen in een rij voor een coffeeshop in het gezicht en bespuugde een agent die hem daarop aansprak. "Pas op, corona, corona!", riep K. daarbij. De rechter noemde het 'shockerend'. De dakloze man stond in de rij voor een coffeeshop in de avond na de persconferentie waarin de minister aankondigde dat alle horeca werd gesloten in verband met de uitbraak van het coronavirus. Hij stond toen, aldus een wijkagent, provocerend in de richting van gezichten van andere mensen in de rij te hoesten. De agent haalde K. uit de rij en stuurde hem weg. Toen K. later terugkwam en hij werd aangehouden, spuugde en hoestte hij de agent in zijn gezicht.De Bosschenaar zei dat hij het als grap deed. "Ik wist toen helemaal niet hoe serieus corona was."