'Ruim 37.000 coronagevallen in Duitsland'

buitenland 25 mrt 22:25

Het aantal mensen bij wie in Duitsland is vastgesteld dat ze besmet zijn met het coronavirus, is opgelopen naar 37. 000.

In de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn bijna 9700 besmettingen gemeld, meldt persbureau DPA op basis van cijfers van regionale overheden. Naast Noordrijn-Westfalen zijn ook in Beieren (circa 7300) en Baden-Württemberg (7200) veel besmettingen vastgesteld.

Het virus heeft in Duitsland tot dusver het leven gekost aan meer dan 200 patiënten. Het dodental ligt aanzienlijk lager dan in andere grote Europese landen, zoals Italië en Spanje. © ANP 2020