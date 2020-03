Groot-Brittannië meldt 41 nieuwe coronadoden

In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen 24 uur nog eens 41 mensen overleden aan het coronavirus.

Dat meldde de Britse regering woensdag in een verklaring. Het totaalaantal dodelijke slachtoffers als gevolg van het virus komt in Groot-Brittannië daardoor op 463.Het aantal bekende besmettingsgevallen van het virus steeg woensdag tot 9529, stelde de Britse regering. Een dag eerder waren er 8077 gevallen van het longvirus in het land bekend.