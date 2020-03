Geen huisuitzettingen tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis worden mensen niet uit hun huis gezet. Dat hebben minister Stientje van Veldhoven (Wonen), verhuurders- en brancheorganisaties met elkaar afgesproken.

Noodwet

Handtekening

Geldnood

© ANP 2020

Als de afspraak niet wordt nageleefd, komt het kabinet alsnog met wetgeving. "In deze onwerkelijke tijden moet je je geen zorgen hoeven maken over je huis", aldus Van Veldhoven. Er is een uitzondering op de regel, namelijk als er sprake is van bijvoorbeeld criminele activiteiten of extreme overlast.Voor huurders die toch in de problemen komen "spannen verhuurders zich in om maatwerk te leveren", staat in de gezamenlijke verklaring. Verhuurders gaan geen incassokosten meer doorberekenen aan huurders die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen.Daarnaast komt Van Veldhoven zo spoedig mogelijk met een noodwet die het mogelijk maakt dat tijdelijke huurcontracten tijdens de crisis worden verlengd. Een tijdelijk huurcontract kan op dit moment alleen worden opgezegd of omgezet in een vast contract."Deze maatregel is ingegeven vanuit het besef dat het in deze tijden niet past om van huurders te verwachten dat zij hun volle aandacht kunnen richten op het zoeken naar andere woonruimte", aldus de bewindsvrouw.Naast het kabinet hebben Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang hun handtekening onder de afspraken gezet. Deze organisaties vertegenwoordigen ongeveer 80 procent van de huurhuizen in ons land. De Woonbond en Landelijke Studentenvakbond steunen het.Verder worden huisuitzettingen door rechtbanken niet meer aanmerkt als urgente zaken, schrijft Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Ze gaan alleen door als een kortgedingrechter vindt dat de zitting moet doorgaan.Voor particuliere huiseigenaren die in geldnood komen worden ook maatregelen getroffen. Het kabinet heeft hierover met banken en verzekeraars gesproken. Die voelen een "sterke verantwoordelijkheid" voor de klanten, aldus de minister. ABN AMRO heeft al laten weten particulieren tegemoet te willen komen bij eventuele financiële problemen door de coronacrisis.Ook in andere sectoren zijn soortgelijke crisismaatregelen afgesproken. Zo zullen drinkwaterbedrijven het water niet afsluiten van klanten die hun rekening niet kunnen betalen door de crisis en zullen netbeheerders de stroom niet afsluiten bij mensen betalingsachterstanden.