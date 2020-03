Bijna 70.000 coronabesmettingen in VS, meer dan 1000 doden

In de Verenigde Staten zijn inmiddels ruim 68. 000 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Ook zijn er 1031 mensen overleden aan de gevolgen van het virus, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse John Hopkins-universiteit.

© ANP 2020

Woensdag stond het aantal dodelijke slachtoffers nog op 827. Het aantal Amerikaanse besmettingen stijgt hard: een week geleden werden er nog ruim 13.000 gevallen gemeld. Vooral de stad New York is zwaar getroffen. Daar zijn bijna 18.000 mensen positief getest.De Verenigde Staten is het op twee na zwaarst getroffen land, na China en Italië. Veel Amerikaanse staten hebben maatregelen getroffen, zoals een inreisverbod of het sluiten van winkels en horeca.Desondanks heeft president Donald Trump meerdere keren aangegeven de economie zo snel mogelijk weer te willen laten draaien, zo mogelijk al rond Pasen. Dit kwam hem op veel kritiek te staan van gouverneurs, die juist pleiten voor strengere regels. Het Amerikaanse Congres zal zeer waarschijnlijk op korte termijn een plan van twee biljoen dollar goedkeuren om de economie te stutten en getroffen mensen te compenseren.