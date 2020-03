Ambassadeur VS beschuldigt China van in gevaar brengen wereld

De Amerikaanse ambassadeur in Groot-Brittannië Woody Johnson beschuldigt China ervan de wereld onnodig in gevaar te hebben gebracht door de informatieverspreiding over de uitbraak van het coronavirus te onderdrukken.

Hij deed dit in een ingezonden artikel in de krant The Times. "Eerst heeft China het nieuws geprobeerd te censureren, en daarna slechts selectief informatie gedeeld over de verspreiding van het virus. Daarmee heeft China toegestaan dat het virus zich buiten de grenzen van het land heeft verspreid en heeft het de gezondheidsautoriteiten gedwarsboomd," aldus Johnson.Johnson roept in zijn artikel op om de relaties met China te evalueren als de coronacrisis is opgelost. "Als China de juiste stappen had ondernomen, dan was de wereld gespaard gebleven van de ergste gevolgen van de virusuitbraak," aldus de ambassadeur.