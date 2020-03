Het aantal doden door het coronavirus in Spanje is gestegen tot boven de 4000.





Er bezweken de afgelopen 24 uur wel minder mensen dan in de periode daarvoor. In Spanje zijn inmiddels 56.188 besmettingen vastgesteld. Dat was woensdag nog 47.610.

Het ministerie van Volksgezondheid meldde donderdag 655 nieuwe sterfgevallen waarmee het totaal naar 4089 steeg.