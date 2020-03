WHO ziet bemoedigende signalen in Italië

buitenland 26 mrt 14:01

De Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) ziet "bemoedigende signalen" in de afvlakking van de groei van het aantal infecties in Italië, de belangrijkste brandhaard van het coronavirus in Europa.





Italië is het zwaarst getroffen land in Europa. Het land meldde woensdag 5210 nieuwe besmettingen en dat was minder dan de dag daarvoor. "Hoewel de situatie zeer serieus blijft, beginnen we wat bemoedigende signalen te zien", aldus Kluge.



