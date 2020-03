De Jonge: volgende week 1600 ic-bedden beschikbaar

Volgende week zijn er 1600 ic-bedden beschikbaar in de Nederlandse ziekenhuizen om het toenemende aantal ernstig zieke coronapatiënten te behandelen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte dat bekend tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Veel partijen ergerden zich eraan dat de minister geen duidelijkheid kon geven over het aantal begin april. Na overleg met minister Martin van Rijn (Medische Zorg) en de zorgsector kwam er toch duidelijkheid. Van de ruim 1600 ic-bedden zijn er 1036 gereserveerd voor coronagevallen en de andere 575 voor reguliere zware zorg.Het kabinet is met spoed het aantal ic-bedden aan het verhogen in verband met de coronacrisis.