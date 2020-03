Aartsrivaal Netanyahu nieuwe parlementsvoorzitter Israël

De Israëlische oppositieleider Benny Gantz is donderdag gekozen tot parlementsvoorzitter.

De voormalige legerleider was de enige kandidaat en werd onder meer gesteund door de Likud-partij van premier Benjamin Netanyahu. Israëlische media berichten dat de mannen werken aan een grote coalitie. Gantz en Netanyahu zouden om beurten mogen aantreden als premier, tot woede van sommige bondgenoten van de oppositieleider. Zij willen beslist niet samenwerken met Netanyahu, die wordt verdacht van corruptie.Gantz bevestigde na de stemming in het parlement dat hij wil kijken of een "eenheidsregering" kan worden gevormd. "Dit zijn ongebruikelijke tijden en dat vereist ongebruikelijke beslissingen", stelde de leider van de partij Blauw en Wit.Een deal tussen Gantz en Netanyahu zou een doorbraak kunnen betekenen in de politieke crisis in Israël. Het lukte partijen ondanks drie opeenvolgende verkiezingen in een jaar steeds maar niet om voldoende steun te krijgen voor de vorming van een regering.De druk op de politieke kopstukken nam toe door de uitbraak van het coronavirus. Israël heeft meer dan 2600 besmettingen vastgesteld. Netanyahu waarschuwde eerder deze week dat een lockdown onvermijdelijk is als de situatie niet verbetert.