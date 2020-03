Sterftecijfer coronapatiënten Italië stijgt met 710

In Italië zijn in 24 uur tijd nog eens ruim 710 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus.

Het aantal sterfgevallen steeg weer na enkele dagen van daling. Het aantal nieuwe doden lag woensdag nog op 683. Het Zuid-Europese land telt al meer dan 8200 sterfgevallen die te wijten zijn aan het uit China afkomstige virus dat ernstige longaandoeningen veroorzaakt.De stijging van het aantal besmettingen was donderdag de hoogste in vijf dagen tijd. Er kwamen meer dan 940 nieuwe gevallen bij. Het virus verspreidt zich verder in vooral drie noordelijke regio's waar een strenge lockdown is afgekondigd.