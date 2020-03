Marokko meldt 4 nieuwe coronadoden

buitenland 26 mrt 20:16

Het aantal mensen dat in Marokko is overleden aan het coronavirus, is opgelopen tot 10.





Twee van de nieuwe dodelijke slachtoffers komen uit Marrakech. De overige twee komen uit Casablanca en Rabat. Het ministerie meldde ook een nieuw herstel, waardoor het totale aantal herstellingen is opgelopen tot acht.

Het sterftecijfer van het coronavirus in Marokko is 3,6%. In de meeste sterfgevallen speelde de leeftijd een cruciale rol of kampten patiënten met een chronische ziekte. Volgens het ministerie zitten zo'n 2.341 personen in quarantaine nadat ze contact hebben gehad met besmette personen. Bij 669 personen is die quarantaineperiode verlopen. © MAROKKO.NL 2020 Het aantal geregistreerde infecties is de afgelopen 24 uur met 50 gestegen, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid donderdagavond. Het totaal aantal infecties is daarmee opgelopen tot 275.