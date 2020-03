Het gaat beter met Nouri: 'Hij is zich bewust van waar hij is'

Abdelhak Nouri kreeg in de zomer van 2017 bij een oefenwedstrijd in Oostenrijk te maken met hartfalen.

Nouri liep daarbij ernstige en blijvende hersenschade op. De voormalige middenvelder van Ajax heeft onlangs het ziekenhuis verlaten en wordt sindsdien door zijn familie verzorgd. "Het gaat goed met hem. Sinds hij thuis is, gaat het stukken beter dan in ziekenhuizen en verpleeghuizen", zei zijn oudste broer Abderrahim Nouri donderdagavond bij TV-programma De Wereld Draait Door. "Ik denk dat dat te maken heeft met dat hij zich bewust is van waar hij is, in vertrouwde omgeving met zijn familie."





De inmiddels 22-jarige Ajacied zal volgens zijn artsen nooit meer normaal kunnen functioneren als gevolg van de blijvende hersenschade. "Mensen zullen zich afvragen: wat houdt goed in? Hij ligt niet meer in coma. Hij is wakker, hij slaapt, hij niest, hij eet en boert. Hij komt zijn bed niet uit en is heel afhankelijk van ons. Op zijn goede momenten is er een vorm van communicatie, via een bevestiging van wenkbrauwen, maar hij kan dat niet lang volhouden."





Nog geen schadevergoeding van Ajax

De behandeling van Nouri op het veld schoot destijds tekort. De reanimatie begon te laat en ook de aanwezige defibrillator had eerder ingezet moeten worden, bleek later uit onderzoek. Ajax erkende in juni 2018 aansprakelijk te zijn voor de situatie van Nouri.



Volgens Khalid Kasem, de advocaat van de familie Nouri, heeft Ajax nog altijd geen schadevergoeding betaald aan de familie van Nouri. "Als je zo lang achter de feiten aanloopt, krijg je ook de verbetenheid en het gevoel: als het niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks. Het gaat om de rechtvaardigheid voor 'Appie'. De familie en ik vinden het een belangrijke taak om die rechtvaardigheid te vinden", voegde Kasem toe.

