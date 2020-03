Inspectie: chloroquine niet voorschrijven als preventief middel

Het reuma- en malariamedicijn (hydroxy)chloroquine moet niet als preventief middel worden voorgeschreven tegen besmetting met het coronavirus.

Kansrijk

Die oproep doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan huisartsen en apothekers. Bij de IGJ kwamen signalen binnen dat dat mogelijk wel gebeurt. De inspectie wijst erop dat het volstrekt onbewezen is dat chloroquine enige preventieve werking heeft tegen het coronavirus. "Bovendien is chloroquine geen geneesmiddel om lichtvaardig mee om te gaan: het is zeer toxisch bij overdosering."De IGJ benadrukt dat chloroquine alleen bij ernstige infecties mag worden toegediend, zoals beschreven in de richtlijnen van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid.Het decennia oude malariamedicijn wordt gezien als een mogelijk kansrijk middel tegen de ziekte Covid-19, die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Maar de werking ervan wordt nog onderzocht.De Amerikaanse president Donald Trump liet zich onlangs positief uit over het middel, waardoor apothekers in de Verenigde Staten de vraag naar chloroquine fors zagen toenemen. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft uit voorzorg chloroquine ingekocht, zo werd woensdag bekend.