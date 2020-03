'VS hebben wereldwijd meeste coronabesmettingen'

De Verenigde Staten hebben wereldwijd het hoogste aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Persbureau Reuters becijferde dat daar bij 81.

© ANP 2020

378 mensen is gebleken dat ze besmet zijn met het virus, meer dan in zwaar getroffen landen als Italië en China. China, het land waar het virus eind vorig jaar voor het eerst opdook, had voorheen het hoogste aantal besmettingen gemeld. Het virus maakte echter meer slachtoffers in Italië, waar meer dan achtduizend patiënten zijn overleden. Het dodental in de VS is beduidend lager. Er zijn volgens The New York Times meer dan duizend mensen overleden.De Verenigde Staten zijn qua bevolkingsomvang het derde land op aarde. Er wonen 330 miljoen mensen.