Weer flinke celstraf voor 'coronaspuger'

Opnieuw is iemand die dreigde anderen met het coronavirus te besmetten, tot een flinke celstraf veroordeeld.

Een 19-jarige man uit Heerlen die een buschauffeur bespuugde en het virus zei te hebben, moet acht weken de cel in. Ook moet hij een boete van 450 euro betalen, oordeelde de rechtbank in Roermond vrijdag. De man spuugde afgelopen dinsdag naar de chauffeur omdat hij met de bus wilde, maar niet voldoende saldo op zijn ov-chipkaart had. In de discussie die volgde, spuugde en dreigde de Limburger.Het Openbaar Ministerie treedt streng op tegen mensen die op strafrechtelijke manier misbruik maken van de huidige coronacrisis. "Dit soort gedrag wordt niet getolereerd", zei Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal eerder deze week.