België meldt 69 nieuwe doden en kat met coronavirus

Het coronavirus heeft de afgelopen 24 uur in België 69 levens geëist. Het aantal doden is daarmee gestegen tot 289.





"Het gaat om een alleenstaand geval", benadrukte Van Gucht tijdens zijn dagelijkse briefing over de nieuwe cijfers. "Er zijn geen indicaties dat dit vaak voorkomt." Volgens hem werd de kat "het slachtoffer van de infectie bij de mens". Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het omgekeerde ook kan gebeuren. "We achten het risico voor mensen heel klein."



Er liggen nu 3.042 mensen in de ziekenhuizen, maar er zijn ook 183 patiënten genezen verklaard en naar huis gestuurd. In totaal zijn nu in België 7.284 bevestigde gevallen geteld.

© ANP 2020

Er werden 1.049 nieuwe besmettingen vastgesteld. 690 mensen zijn de afgelopen 24 uur op de intensive care opgenomen, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten. Volgens viroloog Steven Van Gucht is het virus ook vastgesteld bij een kat. Die zou het hebben gekregen van haar baasje dat besmet was met het coronavirus.