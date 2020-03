China zegt open en transparant te zijn over coronavirus

China is open en transparant over het coronavirus. Dat verzekerde de Chinese president Xi Jinping zijn Amerikaanse collega Donald Trump in een telefoongesprek, melden Chinese staatsmedia.

De Chinezen lijken de uitbraak grotendeels onder controle te hebben. In de Verenigde Staten stijgt het aantal besmettingen snel. Inmiddels zijn er meer infecties geteld dan in China, met name omdat de Amerikaanse president lange tijd het virus heeft afgedaan als hoax en preventiemaatregelen daardoor uitbleven.









Het gesprek tussen de twee staatshoofden kwam nadat de Amerikaanse ambassadeur in Groot-Brittannië Woody Johnson donderdag China ervan beschuldigde de wereld onnodig in gevaar te hebben gebracht door de informatieverspreiding over de uitbraak van het coronavirus te onderdrukken.

In de Verenigde Staten en elders is er veel kritiek dat de Chinese autoriteiten de uitbraak in de stad Wuhan eind vorig jaar veel te lang onder de pet hebben gehouden. Trump sprak herhaaldelijk over het Chinese virus.Maar in het gesprek bood Xi de Amerikanen hulp aan in de strijd tegen de coronapandemie. Ook zei hij dat China "alle informatie en ervaringen" rond het virus met de Verenigde Staten wil blijven delen. Volgens hem is samenwerking de enige juiste keuze en kunnen beide landen ervan profiteren.Trump uitte na het gesprek "veel respect" voor China. Op Twitter heeft hij het over een nauwe samenwerking. "China heeft veel meegemaakt", aldus de Amerikaanse president. Waarnemers spreken over een verzoenende toon tussen beide leiders na weken van oplopende spanningen.