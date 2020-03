Skhirat: Hotel in quarantaine na mogelijke coronabesmetting bij Saoedische gast

Een Saoedische reiziger werd donderdag overgeplaatst naar een privékliniek nadat hij symptomen vertoonde die verband houden met het coronavirus.

De man verbleef in een luxe appartementencomplex in de kustplaats Skhirat, samen met 150 andere Saoedische burgers die door het vliegverbod gestrand raakten in Marokko.





Lokale autoriteiten hebben uit voorzorg het hotel in quarantaine geplaatst. Hotelgasten en medewerkers mogen het terrein niet verlaten, in afwachting van het onderzoek.

