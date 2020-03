Arrestaties in Frankrijk wegens diefstal beademingsapparatuur

SUR-MARNE (ANP) - Twee medewerkers van een ziekenhuis ten oosten van Parijs zijn gearresteerd omdat zij worden verdacht van diefstal van beademingsapparatuur.

De mannen van 29 en 42 jaar boden het apparaat voor 450 euro aan op de Franse Marktplaats, Le Bon Coin. Toen de politie het aanbod op internet ontdekte, had de aanbieder al een afspraak met een mogelijke koper gemaakt, pal voor het ziekenhuis in Champigny-sur-Marne waaruit de apparatuur was verdwenen. Daar is de politie tot aanhouding overgegaan, meldden Franse media.Het coronavirus en de schaarste die het in de gezondheidszorg veroorzaakt, zorgen voor een golf aan 'coronamisdaad'. Zo worden bijvoorbeeld over de hele wereld medische beschermingsmaskers gestolen. Oplichters bieden ook mondmaskers of apparatuur voor geld aan zonder te leveren. Ook bloeit de cybercriminaliteit door de vele thuiswerkers.