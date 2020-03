Politiecommandant Marrakech besmet met coronavirus

Het gaan om een agent in de wijk Menara in Marrakech

De commandant heeft sinds het ingaan van de noodtoestand deelgenomen aan meerdere campagnes om de lockdown te handhaven. De agent werd onderzocht nadat hij symptomen vertoonde die verband houden met het longvirus COVID-19.





De agent is voor behandeling opgenomen in het ziekenhuis in Marrakech. Ook collega's bij de politie, orde-, en hulpdiensten en familieleden met wie de man contact heeft gehad zijn in quarantaine geplaatst.

