China: 10% herstelde patiënten Wuhan opnieuw besmet met coronavirus

Maar liefst 10% van de herstelde coronaviruspatiënten in China testte opnieuw positief na ontslag uit het ziekenhuis

Artsen aan de frontlinie van de virusuitbraak in het Chinese Wuhan meldden dat tussen 3 en 10% van de genezen patiënten opnieuw geïnfecteerd raakten met het virus, meldt de South China Morning Post. Het is onduidelijk hoe ze de tweede keer besmet raakten.





Het Tongji-ziekenhuis, waar het eerste geval van COVID-19 werd geïdentificeerd, bevestigde dat vijf van de 145 patiënten (zo'n 3%) opnieuw positief is getest in onderzoeken met nucleïnezuur. "Tot dusver is er geen bewijs dat ze besmettelijk zijn", zegt ziekenhuispresident Wang Wei. De vijf patiënten die opnieuw positief zijn getest toonden geen symptomen en hebben geen van hun nauwe contacten geïnfecteerd, aldus Wei.





Bij andere quarantainefaciliteiten in Wuhan zijn ongeveer 5 tot 10% van de herstelde patiënten opnieuw positief getest. De bevindingen werden gerapporteerd door Life Times, een gezondheidscentrum dat is aangesloten bij de staatskrant People’s Daily.





De onderzoeken komen op het moment dat gezondheidsinstellingen over de hele wereld plasma testen van genezen coronapatiënten . Onderzocht wordt of de afweerstoffen in het plasma helpen bij het verminderen van symptomen bij andere patiënten.

