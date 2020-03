Marokkaanse coronadoden noodgedwongen begraven in Europa

Sinds de opschorting van de zee- en luchtverbindingen kunnen de overblijfselen van in het buitenland wonende Marokkanen niet meer naar Marokko worden gerepatrieerd.

Te midden van de verslechterende situatie in Europa als gevolg van het coronavirus is het voor nabestaanden van Marokkaanse coronadoden niet mogelijk het stoffelijk overschot van overleden familieleden over te brengen naar Marokko. Zo ook voor nabestaanden van een Marokkaans echtpaar in Italië dat woensdag begraven werd in de islamitische begraafplaats in Bergamo.





Alhoewel er geen officiële cijfers zijn over het aantal Marokkaanse coronadoden buiten Marokko, zegt een woordvoerder van de begraafplaats dat inmiddels zes Marokkaanse slachtoffers zijn begraven in de zwaar getroffen regio Lombardije.





Europese Raad van Marokkaanse Ulema beveelt een begrafenis ter plaatse

De raad zei in een verklaring onder meer dat het toegestaan is om overledenen te begraven in het land waar hij of zij is overleden, mits dat gebeurd in het "perceel gereserveerd voor overleden moslims".



Volgens de Raad is het toegestaan dat de overledene een testament achterlaat waarin de overbrenging van overblijfselen naar de plaats van zijn of haar keuze wordt voorgeschreven, zodra de omstandigheden dit toelaten en de regels in het land dat toestaan.

