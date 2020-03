Tanger: Imams gaan de straat op om lockdown aan te moedigen (video)

In Tanger zijn meerdere predikers met megafoons de straat op gegaan om bewoners te overtuigen de preventiemaatregelen te respecteren.

De imams proberen vanuit religieus oogpunt uit te leggen dat het de plicht is van elke moslim om de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. "Wees niet de beste bondgenoot van het virus!", luidt de boodschap. Vanuit religieus oogpunt is het verboden om jezelf of anderen in gevaar te brengen.









De mannen rijden rond in busjes en uitgerust met megafoons doorkruisen ze de straten van Tanger om mensen aan te sporen thuis te blijven. "Denk aan hen, de zorgmedewerkers en ordediensten die aan het werk zijn om jullie van dienst te zijn. Maak het ze niet moeilijk. Blijf thuis!", worden bewoners toegesproken.





Mensen die die Latif willen herhalen (gebed om epidemieën en rampen af ​​te weren), dienen dat niet op het dakterras of balkon te doen. "doe het thuis. Het gebed blijft hetzelfde", voegt de prediker toe.





De actie van de imams komt nadat groepen mensen de lockdown negeerden en alsnog 's nachts de straat opgingen.

