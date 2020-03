MBO-scholen mogen alternatieve examens aanbieden

Ministerie van Onderwijs geeft toestemming om alternatieve mogelijkheden te gebruiken bij toetsing en beoordeling.

De maatregel geldt voor MBO-docenten die vanwege de sluiting van de scholen op praktische problemen stuiten bij het beoordelen van stages of het afnemen van praktijkexamens. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond AOb. Door de uitbraak van het coronavirus hebben veel MBO-studenten hun stages of eindopdrachten niet kunnen afmaken. Leraren kunnen nu onder meer vervangende opdrachten en meer maatwerk aan studenten geven. Voorwaarde is wel dat zij uiterlijk eind dit jaar hun opleiding kunnen afronden. Als ze hun leerdoelen hebben gehaald, mogen opleidingen een afgebroken stage nu toch goedkeuren."De verantwoordelijkheid ligt waar hij moet liggen: bij docententeams en examencommissies. Dat vind ik positief. Docenten zullen voor alle diplomeerbare studenten in beeld moeten brengen hoever ze zijn, welke hiaten er nog zitten en welke vervangende toetsen of opdrachten ze zouden kunnen doen. Dat vergt veel denkwerk en creativiteit en het zal ook een behoorlijke werklast met zich meebrengen", aldus AOb-bestuurder Tamar van Gelder.