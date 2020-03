Frankrijk verlengt lockdown met 2 weken tot 15 april

Frankrijk verlengt de lockdown in het land met twee weken tot 15 april om het coronavirus verder in te dammen. Dat maakte premier Édouard Philippe vrijdag bekend.

In Frankrijk gelden strikte beperkingen op de bewegingsvrijheid van inwoners. "Na de eerste tien dagen van lockdown is het duidelijk dat we nog maar aan het begin staan van deze epidemische golf. Het heeft Oost-Frankrijk onder water gezet en nu arriveert het in de regio Parijs en Noord-Frankrijk", zei Philippe.Hij zei dat de lockdownperiode om deze reden vanaf dinsdag met twee weken wordt verlengd, en voegde eraan toe dat dezelfde regels van toepassing blijven. Dat betekent dat mensen zoveel mogelijk binnen moeten blijven.Wie in Frankrijk de deur uit gaat, is verplicht een formulier mee te nemen, waarop hijzelf heeft aangegeven waarom hij van huis gaat. De regering heeft bepaald dat iedereen uitsluitend de straat op mag als dat echt nodig is. Het is in Frankrijk toegestaan levensmiddelen te kopen, naar het werk, een apotheek of een arts te gaan, buiten de woning hulp te bieden, voor de zorg voor kinderen de straat op te gaan, huisdieren uit te laten en alleen te gaan sporten.Philippe zei dat de lockdownperiode alleen weer zou worden verlengd als de gezondheidssituatie dit vereist.