Recordaantal coronadoden in Italië op een dag: 919

Het dodental als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in Italië is gestegen met 919 naar 9134. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

Het gaat om het grootste toename in een dag sinds het longvirus op 21 februari voor het eerst in het land werd aangetroffen. Het aantal besmettingen steeg de afgelopen 24 uur met bijna 6000 gevallen en komt nu uit op 86.498. Daarmee passeert Italië China waar eind vorig jaar het virus voor het eerst de kop opstak. De Verenigde Staten gingen China donderdag al voorbij.De zwaarst getroffen regio is Lombardije. Daar lieten tot nu toe 5402 mensen het leven en bedraagt het aantal geïnfecteerden 37.298.