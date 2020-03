New York ziet aantal coronadoden met 134 stijgen tot 519

In de door het coronavirus zwaar getroffen Amerikaanse staat New York is het aantal doden opnieuw aanzienlijk gestegen.

Het dodental liep vrijdag op met 134 tot 519, zei gouverneur Andrew Cuomo vrijdag in New York tijdens zijn dagelijkse crisisconferentie. Hij meldde ook dat er meer dan 7000 nieuwe besmettingsgevallen zijn ontdekt, wat het totale aantal voor de staat op meer dan 44.500 brengt. De meeste gevallen zijn in de metropool New York, waar meer dan 25.000 mensen positief testten.Cuomo sprak in een conferentiecentrum dat is omgebouwd tot een noodkliniek. Hij kondigde plannen aan om meer tijdelijke ziekenhuizen te bouwen om de coronacrisis in New York het hoofd te bieden.