Aantal coronabesmettingen in Duitsland richting 50.000

Het aantal mensen in Duitsland dat besmet is met het coronavirus is gestegen naar meer dan 46. 600. Dat meldt persbureau DPA op basis van alle cijfers die door deelstaten naar buiten zijn gebracht.





Tot nu toe zijn 285 mensen in het land gestorven aan de gevolgen van de longziekte. Nog eens twee Duitsers lieten het leven in Egypte. Donderdag stond het aantal geïnfecteerden nog op ruim 43. 000. Noordrijn-Westfalen is het hardst getroffen, daar zijn meer dan 11.500 besmettingen en 85 doden. In Beieren zijn 10.180 ziektegevallen, Baden-Württemberg telt er meer dan 8400. Hamburg kent relatief gezien het hoogste aantal besmettingen, ruim 95 gevallen per 100.000 inwoners.