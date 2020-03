Marokko meldt 11 doden en 58 nieuwe besmettingsgevallen in etmaal

Marokko heeft binnen 24 uur 58 nieuwe bevestigde gevallen van het coronavirus geregistreerd.









Het ministerie meldt ook drie herstellingen. In Marokko zijn zo'n 1200 personen getest op het coronavirus. De autoriteiten zijn van plan het aantal tests uit te breiden om nieuwe besmettingen sneller te registreren en de verspreiding van het virus in te dammen.



Het aantal doden is met 11 opgelopen tot 21. Nieuwe records in Marokko. Het aantal bevestigde besmettingen is daarmee opgelopen tot 333, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid vrijdag.