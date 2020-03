België blijft twee weken langer op slot

De Belgen moeten twee weken langer thuis blijven.

© ANP 2020

De regering van premier Sophie Wilmès verlengt de periode dat het land op slot is tot het weekend van 18 april en verscherpt de handhaving van de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus. Dat is besloten op aanraden van de Nationale Veiligheidsraad, melden Belgische media. De 'lockdown' zou aanvankelijk op maandag 6 april worden opgeheven, de dag dat de Paasvakantie in België begint.Sinds 18 maart zijn alleen nog essentiële winkels open, werken mensen massaal thuis en geldt een verbod op samenscholing en niet-noodzakelijke verplaatsingen. De grenzen zijn gesloten voor toeristen en dagjesmensen.