Aantal coronapatiënten op intensive care naar 873

Het aantal patiënten met het coronavirus op de Intensive Care (IC)-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen naar 873. Dat zijn er 112 meer dan op donderdag, toen de teller stond op 761.

Bedden

Twee tot drie weken

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). De NVIC meldt dat het aantal beschikbare bedden op de ic's daarmee "gering" is. Dat is al enkele dagen zo.De ziekenhuizen kunnen het nu nog aan omdat ziekenhuizen er telkens in geslaagd zijn op te schalen , zei Iwan van der Horst, hoofd van de IC-afdeling in Maastricht en bestuurslid bij de NVIC vrijdag tegen actualiteitenrubriek Nieuwsuur. Maar als het niet blijft lukken om personeel, bedden en apparatuur beschikbaar te krijgen, dan kan het volgende week spannend worden, aldus Van der Horst.Het aantal beschikbare bedden voor coronapatiënten ligt nu op 925 en kan op korte termijn worden uitgebreid naar 1050.Van der Horst heeft al enkele weken geleden contact gehad met een ziekenhuis bij Aken in Duitsland over samenwerking. Dat betekent mogelijk dat zo nodig patiënten voor wie geen plek meer is in dat land behandeld gaan worden. Maar daarvoor is wel toestemming nodig van de overheden, aldus Van der Horst.Het aantal beschikbare plaatsen is van groot belang voor mensen met Covid-19 die er slecht aan toe zijn. Ze worden vaak twee tot drie weken aan de beademing gelegd.Eerder vrijdag werd door het RIVM bekendgemaakt dat het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan het coronavirus is opgelopen tot 546, 112 meer dan een etmaal ervoor bekend was. Het totaal aantal bevestigde gevallen ligt op 8603.