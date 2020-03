Bijna 300 doden in Frankrijk door coronavirus

Het aantal doden in Frankrijk door het coronavirus is de afgelopen 24 uur met 299 gestegen en bedraagt nu in totaal 1995. Dat hebben de Franse gezondheidsautoriteiten vrijdag bekendgemaakt.

Dat is een stuk lager dan op donderdag, toen overleden 365 mensen aan de gevolgen van het virus. Volgens directeur-generaal Jérôme Salomon van de Franse gezondheidsdienst liggen op dit moment 15.732 geïnfecteerden in het ziekenhuis, van wie 3787 op de intensive care. Dat zijn er 412 meer dan een dag eerder. In Frankrijk zijn 32.964 mensen positief getest op het longvirus. Maar waarschijnlijk ligt het aantal besmettingen een stuk hoger, omdat alleen mensen die een hoog risico lopen om te overlijden aan het virus worden getest.De Franse regering maakte eerder op vrijdag bekend dat de lockdown in het land is verlengd met twee weken tot 15 april in een poging het coronavirus verder in te dammen.