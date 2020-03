Isolatie Wuhan versoepeld na maandenlange lockdown

De Chinese miljoenenstad waar het nieuwe coronavirus voor het eerst werd vastgesteld, is zaterdag deels heropend. Even na middernacht arriveerde weer een passagierstrein in Wuhan.

© ANP 2020

De autoriteiten sloten de metropool met 11 miljoen inwoners in januari af van de buitenwereld om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het verlaten van de stad is nog steeds niet toegestaan, maar mensen mogen er wel weer naartoe reizen.Op een treinstation in de stad liepen zaterdag weer passagiers met rolkoffers. Sommige reizigers waren eigenlijk een dag eerder al aangekomen. Toen stopten ook treinen in Wuhan, maar mochten mensen eigenlijk nog niet uitstappen.Veel mensen zijn opgelucht dat ze kunnen terugkeren. Een 36-jarige vrouw vertelde dat zij en haar dochter noodgedwongen bijna 10 weken gescheiden hebben geleefd van haar man."Toen de trein Wuhan naderde, waren mijn kind en ik erg opgewonden", zei de vrouw. "Het voelde alsof de trein sneller reed dan normaal. En mijn dochter zei dat de machinist vast besefte dat we echt naar huis wilden."Op andere plekken in China stonden op stations lange rijen met mensen die op treinen naar Wuhan wilden stappen. In Shanghai controleerden medewerkers met mondmaskers de temperatuur van passagiers.Wuhan is in China de stad die het zwaarst is getroffen door het nieuwe coronavirus. Er raakten tienduizenden mensen besmet. De stad is nog niet helemaal virusvrij. Er liggen nog steeds ruim 2500 mensen in ziekenhuizen.