Aantal Belgische doden door coronavirus stijgt naar 353

Door het coronavirus in België zijn de afgelopen 24 uur nog eens 64 mensen overleden. Het dodental staat daarmee op 353.

De autoriteiten melden zaterdag dat in een etmaal nog eens 575 coronapatiënten zijn opgenomen in ziekenhuizen. Daar liggen in totaal 3717 patiënten met het virus. 205 mensen konden het ziekenhuis de afgelopen 24 uur verlaten.Het totale aantal vastgestelde besmettingen in het land staat inmiddels 9134. In de praktijk zijn vermoedelijk meer Belgen besmet geraakt met het virus, omdat niet iedereen met symptomen wordt getest.Het dodental in Nederland stond vrijdag op 546, 112 meer dan een etmaal ervoor bekend was.