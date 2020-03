Spanje meldt 832 coronadoden in 24 uur

Dodelijkste dag voor Spanje sinds begin corona-uitbraak.

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Spanje is met 832 gestegen naar 5690. Niet eerder zijn in een dag tijd zo veel sterfgevallen door het virus gemeld in het Zuid-Europese land.





Spanje behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door het virus. Alleen Italië heeft meer sterfgevallen gemeld. Het aantal vastgestelde besmettingen in Spanje nam ook fors toe: van ruim 64.000 op vrijdag naar 72.248.





In Marokko is het aantal besmettingen sinds vrijdagavond met 25 nieuwe gevallen opgelopen tot 358.









Het aantal doden is opgelopen tot 23, dat zijn er twee meer dan gister.

