Wereldwijd meer dan 600.000 coronabesmettingen vastgesteld

Wereldwijd zijn meer dan 600.000 besmettingen vastgesteld met het nieuwe coronavirus.

Ruim 28.000 patiënten overleden aan de gevolgen van COVID-19, meldt de Amerikaanse Johns Hopkins University. Die baseert zich op officiële bronnen. In totaal waren zaterdagmiddag zo'n 607.965 besmettingen geteld. De Verenigde Staten (104.000), Italië (86.000) en China (82.000) voeren de lijst aan. De cijfers geven geen volledig beeld, omdat niet iedereen met het virus wordt getest.Italië heeft wereldwijd het hoogste dodental gemeld. Daar overleden ruim 9100 patiënten, veel meer dan in de VS (1700) en China (bijna 3300). Het aantal herstelde patiënten staat wereldwijd op bijna 133.000.