Dodental in Nederland door coronavirus stijgt met 93 naar 639

Het coronavirus heeft inmiddels 639 levens geëist in Nederland. Dat zijn 93 overledenen meer dan een dag eerder bekend was.









Meldingen over sterfgevallen komen soms pas na enkele dagen binnen, aldus het RIVM. Het aantal gemelde overledenen is lager dan vrijdag. Toen meldde het RIVM dat het aantal geregistreerde sterfgevallen in 24 uur tijd met 112 was gestegen.



Sinds het begin van de uitbraak van de coronacrisis zijn in Nederland 2954 patiënten opgenomen in ziekenhuizen. In vergelijking met vrijdag is dat een toename van 454.



Brabant

Inmiddels is bij 9762 mensen in Nederland vastgesteld dat ze zijn besmet met het coronavirus. De afgelopen 24 uur kwamen er 1159 meldingen van positieve tests bij.



De provincie met de meeste positief geteste personen is nog steeds Noord-Brabant (2748). Wel daalt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in deze provincie. Daarna zijn de meeste positief geteste patiënten gemeld in Zuid-Holland (1508) en Noord-Holland (1401). In de provincie Zuid-Holland stijgt het aantal ziekenhuisopnames van positief geteste patiënten sneller dan in andere provincies.



In de provincies Friesland en Drenthe zijn nog steeds de minste besmettingen met respectievelijk 96 en 98 positief geteste personen.

© ANP 2020

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte de laatste cijfers zaterdagmiddag bekend.