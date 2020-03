Taxibedrijf Tanger vervoert gratis zorgpersoneel (video)

Het taxivervoer in Tanger is net als alle bedrijvigheid in het land min of meer tot stilstand gekomen. De overschot aan diensten als gevolg van de noodtoestand wordt in Marokko nu ingezet om overwerkt zorgpersoneel te ontlasten . In heel het land stellen hotels kamers gratis beschikbaar aan zorgpersoneel en worden ze door restaurants voorzien van gratis maaltijden.