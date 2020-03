Ophef na beelden van overvolle tram in Casablanca (video)

Door een technisch mankement vrijdagmiddag vielen een aantal trams uit waardoor het tramverkeer 30 minuten vertraging opliep.

Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen moeten OV-bedrijven zich sinds kort houden aan de maximumcapaciteit. In trams is deze gelijk aan het aantal zitplaatsen. Omdat iedereen vóór de avondklok thuis wilde zijn werden deze preventiemaatregelen echter massaal genegeerd.