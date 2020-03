Massademonstraties aan grens Gaza en Israël gaan niet door

De massale Palestijnse demonstraties die voor komende week gepland stonden aan de grens tussen Gaza en Israël gaan niet door.

De vrees voor de verspreiding van het coronavirus heeft de organisatoren doen besluiten de marsen af te blazen. De zogenoemde grote mars voor de terugkeer had maandag moeten beginnen. "We roepen onze mensen op niet naar de kampen te gaan op 30 maart maar thuis te blijven om de veiligheid van ons volk te verzekeren in deze dodelijke pandemie", aldus een hooggeplaatst lid van de strijdgroep Islamitische Jihad zaterdag.Palestijnen in de Gazastrook protesteren al maanden langs de grens met Israël. Ze willen gebieden terug waar hun voorvaderen in 1948 uit werden verdreven tijdens de stichting van de staat Israël.