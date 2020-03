Agadir: 2 Zweedse mannen en prostituee opgepakt tijdens lockdown

Bij een politieoperatie in een appartement in Agadir zijn vrijdag twee Zweedse mannen van 20 en 27 jaar opgepakt. De politie viel het appartement binnen na klachten van omwonenden over geluidsoverlast.





Sinds de start van de virusuitbraak ondervinden sekswerkers in Marokko een afname in de klandizie, meldt dagblad Assabah. Door de sluiting van massagesalons, uitgaansgelegenheden en het leeglopen van de wandelpromenades is het voor beoefenaars van het 'oudste beroep ter wereld' vrijwel onmogelijk om aan klanten te komen.





Vaste klanten van de 'dames van plezier' onderhouden nog wel telefonisch contact maar spreken doorgaans niet meer af uit angst om besmet te raken met het coronavirus.