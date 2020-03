Aantal coronadoden Italië boven de 10.000

Het aantal doden door het nieuwe coronavirus in Italië is tot boven de 10.000 gestegen.

De autoriteiten meldden zaterdag 889 nieuwe sterfgevallen waarmee het totaal aantal op 10.023 komt. Het aantal nieuwe doden in de afgelopen 24 uur was minder dan vrijdag. Toen werd een recordaantal fatale aflopen in een dag van 919 gemeld.Het aantal besmettingen in Italië groeide van 86.498 naar 92.472. Italië is nog steeds het zwaarst getroffen land in Europa.